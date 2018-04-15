Başbakan Binali Yıldırım
, İstanbul'da partisinin 'Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. ABD'nin Suriye
operasyonunu değerlendiren Yıldırım, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var" dedi. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu: Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim, kimyasal silah
larla çocukları, masum insanları katletti. Birden bire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor. Vahşet devam ediyor. Sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor? Bugüne kadar neredeydiniz? Tabi ki ne kimyasal silahla ne de normal silahla hiçbir insan hayatına kastetmeyi bizim inancımız da hukukumuz da kabul etmez. Ancak Suriye'de çözüm isteyenlerin göstermelik vicdan istismarıyla değil gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Sahada rekabet etmek ülkedeki sorunları çözmez. Sivillerin yaşamasına katkı sağlamaz. Suriye'de tek ülke barış için, insanlık için, terörün yok edilmesi için çalışıyor. O ülkenin adı Türkiye'dir. O liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 28 ŞUBAT'IN HESABI
Evet 28 Şubat devam ediyor. Hesap sorularak devam ediyor. Yargının önünde hukuk devletinde hesabı soruluyor. Bu vesileyle 28 Şubat'ın acılarını en derinden yaşayan ancak devlet adamlığından taviz vermeyen Erbakan hocamızı rahmetle, minnetle anıyorum. TEDBİRLER ALINIYOR
Bölgesel ve küresel gelişmeler ekonomiye yönelik ülkelerin ekonomisine yönelik belirsizlikleri de birlikte getiriyor. Son günlerde yoğun döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu ve sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle, ciddiyetle ele alıyor.