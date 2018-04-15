Çocuklar anne ve babalarıyla Aynı sırada

Van'ın Gürpınar ilçesinde Örmeli İlkokulu'na üç yıl önce atanan İstanbullu Şebnem Akyol ve Kahramanmaraşlı Hatice Özdemir, köy halkının eğitimi için büyük çaba sarf ediyor. İki derslikli okulda velilere de okuma yazma eğitimi veren öğretmenlerin çabası, köy halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma yazma Seferberliği" kapsamında, 20 kursiyere, hafta içi okul saatinden sonra ders veriyor. Sınıf öğretmeni Akyol, üç yıl önce Gürpınar'a tayini çıktığında ilçeye gelmekte tereddüt ettiğini, şimdi de gördüğü ilgi nedeniyle ilçeden ayrılmak istemediğini söyledi. Akyol, "Öğretmen olmamız dolayısıyla el üstünde tutuluyoruz. Her gün bir velimiz bizi evinde misafir ediyor. Bizleri ağırlamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Sofralarını bizlere açıyorlar. Bize anne, baba ve aile oldular. Durum böyle olunca bizler de kendimizi onların eğitim ve öğretimlerine adadık. Cumhurbaşkanımızın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, okuma yazması olmayan velilerimizi okulla buluşturuyoruz. Eğitim ve öğretimi daha renkli hale getirmek için veli ve çocuklarını aynı sınıfta buluşturuyoruz."

KAPI KAPI GEZİYORLAR

Kapı kapı gezerek okuma yazma bilmeyenleri kursa katılmaları yönünde ikna ettiklerini ifade eden Akyol, "Şimdi çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıyorlar. Çocuklar okuma ve yazmalarını geliştirmek için anneleriyle yarışıyor. Çocuklar annelerini, anneler de çocukları örnek alıyor" diye konuştu. Özdemir de "Gerçekten bizler için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bizler de çocuklara umut olmaya çalışıyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Kadriye Aslan öğretmenlerle bir aile olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın okuma yazma kampanyası başlatması çok iyi oldu" diye konuştu. Necat Ateş ise "Okulumuzun ve öğretmenlerimizin bir ihtiyacı olduğunda seferber oluyoruz. Onlar da bizim için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Eşim ve çocuğumla aynı sırada okuma yazma öğreniyoruz" dedi.