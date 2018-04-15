Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da konuşuyor

AHaber CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor...



KONGRE ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi halka hitap etti.



İşte o konuşmadan satır başları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sancaktepe'ye şehir hastanesi yapıyoruz. İhalesi var. Bizi bölemeyecekler. Biz Doğulu-Batılı biye bir ayrım yapmıyuz. Bayrağımıza ise asla laf söyletmeyiz. Tek vatan, böldürmeyiz. Cudi'de, Tendürek'te Gabar'da tepelerine indik, inlerine girdik. İnsansız hava araçlarımızı biz yapıyoruz. Kapılarına gidiyorduk, kapılarından gönderiyorlardı, şimdi biz yapıyoruz. Nereden nereye? Yurtdışına bağımlılığımız yüzde 35'e düştü. " dedi.

ERDOĞAN'DAN SERT ÇIKIŞ: BUNA MÜSAADE ETMEYİZ

Erdoğan, "Kur savaşı ilan ettiler. Bizi kur, şu-bu bunlarla kalkıp tehdit etmeyin, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bize böyle bir müdahale bu memlekete ihanettir. Buna müsaade etmeyiz. Yarın gazeteler yazar piyasalar alt üst oldu, bundan dolayı oluyorsa olsun. Bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım." ifadesini kullandı