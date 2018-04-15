Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, 21 Mart'ta Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, "Aranan terörist" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
21 MART'TA YAPILAN HAVA HAREKATI
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk-Kani Rash bölgesindeki terör örgütü hedeflerine 21 Mart'ta hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, hava harekatında, "Aranan Terörist" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli "Agiri Mazlum Pirdoğan" kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.