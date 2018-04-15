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veriyoruz

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Kurtuluş Savaşı veriyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Türkiye'nin yüzyıl sonra yeni bir verdiğini söyledi. Albayrak, Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi. Esenler ilçesinin kısa sürede İstanbul'un yıldızı olduğunu belirten Albayrak, kongrenin hayırlı olmasını diledi. "Sizden ricam, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı mücadelesini yapmak" diyen Albayrak sözlerine şöyle devam etti: "Mehmetçiğimiz cephede, Afrin'de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı'ndayız, yüzyıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatlarımız da 2019'da bir seçim savaşına hazırlanıyor. 2019'daki bu seçim savaşına Başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin. Allah'a emanet olun. Herkesi en derin duygularımla selamlıyorum."
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