Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı

KILIÇDAROĞLU'NA

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 'nin Fatih, Başakşehir ve Avcılar 6. olağan ilçe kongrelerine katıldı. Erdoğan buralarda önemli mesajlar verdi:Rejimin kimyasal silah larla yaptığı bir saldırının ardından ABD ve Rusya'nın başını çektiği bir restleşmeye şahit olduk. Rejim hedeflerine yönelik sınırlı olduğu söylenen bir operasyon yapıldı. Rejimin daha önce yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Yapılan operasyonu doğru buluyorum. Suriye 'de kimyasal silahlarla, o yavruların düştüğü durumu tasvip etmemiz mümkün değil. Faili kimse bedelini ödemeli. Muhaliflere yönelik insanlık dışı saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş olduk. Kimyasal silahlara gösterilen bu hassasiyetin rejimin katlettiği yüzbinlerce Suriyeli için de gösterilmesini istiyoruz. Konvansiyonel silahlarla bunların kat be kat fazlası şehit ediliyor. Evvela 2011'de Dera'da başlayan hadiselerden beri katledilen 100 binlerce masum çocuğun, kadının, sivilin hesabı sorulurdu, sormadılar.Maalesef Suriye'de oynanan oyun başka. Suriye'de önce rejimin zulmüne sessiz kalmak ardından terör örgütünün el altından sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl amacın hayata geçirilmesidir. Ama biz bu oyunu çoktan çözdük. Suriye'de ülke halklarının güvenliği ve geleceği için bir adım atılacaksa önce DEAŞ'ından PYD'sine kadar tüm terör örgütlerine aynı ilkeli tavrın konması gerekir. Türkiye olarak Suriye topraklarını terör örgütlerinden temizleyerek güvenli ve yaşanabilir hale getirmek istiyoruz.Üzerimizdeki yük çok ağır. 911 kilometre sınırımız var. Burada akrabalıklar var, bağlar var. Birileri gibi eli kolu bağlı duramayız. Ne rejimin zulmüne rıza göstereceğiz ne de PYD ve DEAŞ terör örgütlerine göz açtıracağız. 5 yıl önce Esad ile ilgili düşüncelerimize dünya kulak kabartsaydı bugün bölge bu hale gelmeyecekti. Bir kulaklarından girdi öbüründen çıktı. Suriye özelinde başlayan ama hızla yayılma potansiyeline sahip bulunduğu görülen son kriz dünyanın nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu da ortaya koymuştur.Gelin, kimyasalıyla konvansiyoneliyle kitle imha silahlarının her çeşidinin ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin, Suriye'de yaşanan son krizi, yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar artırmanın değil, bu imkanları tüm insanlığın hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim. ABD'ye, Batı'ya, Rusya'ya "Dünyaya dağılmış olan mazlumlar var. Silahlanma yarışını bir kenara koyalım. Şehirler, güvenli bölgeler oluşturalım" dedim. "Güzel" dediler ama adım atmadılar.Kemal bu işlerden anlamaz. Bugün Hatay'a gidiyor herhalde biz dalga geçmeyiz takdir de ederiz. Yanına kimi aldığına da bakmayız yeter ki teröristleri yanına almasın. Adalet yürüyüşü çok güzel ama yürüyüş yapayım derken yanına teröristleri alırsan onun adı atalet olur. Türkiye'nin Suriye'deki varlığıyla kendi projelerini bir tutanlar Suriye halkına haksızlık yaparlar. Suriye'yi yeniden yaşanabilir kılan tek güç Türkiye'dir. Bizim operasyon bölgelerinde rejimin operasyon bölgeleri mukayese edildiğinde bu gerçek daha iyi anlaşılır. Ülkemizdeki Suriyelilerden kimse ne rejimin ne de YPG'nin hakim olduğu yerlere dönmüyor. Ama Türkiye'nin hakim olduğu bölgelere 160 bin kişi döndü. Fazlası Afrin'e dönecek. Çünkü biz gittiğimiz yere barışı, adaleti, suhuleti götürüyoruz. Farkımız bu.""16 yıl önce nasıl bir İstanbul vardı, bugün nasıl bir İstanbul var? Havası kirli, suyu olmayan, çöp dağlarının olduğu bir İstanbul aldık mı? O çöp dağlarının olduğu İstanbul'u kimler yönetiyordu? CHP yönetiyordu. Bu bilindiği halde şu güzelim Avcılar'ı nasıl oluyor da CHP'ye teslim ediyoruz. Benim halkıma ne gerekiyorsa bunu yapacağız. İşte metrobüs. CHP'li belediyelere bakın, bu tür bir şey var mı? Yapamazlar. Bu CHP'nin, dikili taşı var mı? Yok. Bol bol yalan var. Türkiye yıllarca lafla peynir gemisi yürütmeyi maharet sanan siyasetçiler elinde enerjisini kaybetti. Geçtiğimiz 15 yılda bir yandan ülkemize yönelen nice saldırıyı göğüslerken diğer yandan her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını hizmetlerimizle gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin en yakın şahidi İstanbul, Avcılar. Avcılar, 16 Nisan Halk Oylaması'nda yüzde 41'lik 'evet' oranıyla beklentimizin çok altında kaldı. Oysa ben Avcılar'dan çok daha iyi bir netice bekliyordum. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzarayla karşılaşacağız."AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gazıyla iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz.İstedikleri kadar kur silahını kullansınlar, bunların hiçbirisinin bize tesiri olmaz. Bizdeki zırh farklıdır. İstediklerini elde edemeyecekler.Hedefimiz Kanal İstanbul'u bu yıl içinde süratle başlayarak, Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız. Gördünüz değil mi? Bir gemi geldi, yalıya girdi. Bu gecikmenin bedelini ödedik.Size dinsizler, imansızlar selam duracak. Afrin'de durdular mı? Kuyruklarını iki bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu anda 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi.Paralel devlet nerede? Pensilvanya'da. Onunla beraber gitmek isteyenler buyursun gitsin. Bilet paralarını da veririz.