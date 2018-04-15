Minik öğrencilerden Afrin’e 90 koli yardım

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bulunan Cengiz Topel Okulu'nun minik öğrencileri, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte, Afrin'e gönderilmek üzere 90 koli temel ihtiyaç malzemesi topladı. İçerisinde kuru gıda, çocuk petleri, yiyecek ve giyeceklerin bulunduğu koliler, insani yardım platformu temsilcilerine teslim edildi. Okul Müdürü Ahmet Çiftçi, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin çok duyarlı davrandıklarını söyleyerek, "Afrinli kardeşlerimizi hiç bir zaman unutmadık her zaman onların yanındayız" dedi.

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