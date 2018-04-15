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Motosiklet tutkunu kuzenler kurbanı

HÜSEYİN CUMALI
ABBAS ÇAKAR HÜSEYİN CUMALI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
Motosiklet tutkunu kuzenler kaza kurbanı

'nin Darıca ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan ve altında kalan motosiklette bulunan Hasan Salman (14) ve kuzeni Turan Özbey (16) öldü. Doğubayazıt'ta kitap yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu vatandaşı sürücü Mikail Askar ile yanında bulunan bir kişi öldü. Sakarya Geyve'deki Cevat Ayhan Köprüsü üzerinde 3 aracın çarpışması sonucu, araçlardan birinin sürücüsü Cahit Keçen ölürken, 3 kişi de yaralandı. Mersin Mut'ta kamyona çarpan Ali Uysal, - Tavşanlı karayolunda yapan İlyas Şahan, Artvin Hopa'da da park halindeki otobüse çarpan Murat Özçiçek (37) öldü.

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Motosiklet tutkunu kuzenler kaza kurbanı
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