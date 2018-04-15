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, ABD'nin 'yi vurma görüntülerini yayınladı!

ABD , ve 'nın, yönetiminin üretme ve kullanma yeteneğini bozmak için düzenlediği operasyonunun bir parçası olarak 'de bulunan USS Monterey uçak gemisinden ve denizaltılardan fırlatılan güdümlü Tomahavk füzelerinin fırlatılış görüntülerini paylaştı. 'dan yapılan açıklamada "Tüm hedefler başarıyla vuruldu" denildi.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 01:21 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 02:07
Pentagon, ABD'nin Suriye'yi vurma görüntülerini yayınladı!

ABD , 'ye yönelik hava saldırısı ile ilgili basın toplantısında tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıkladı.

sözcüsü Dana White ile Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin ve ile birlikte düzenlediği saldırı ile ilgili, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu. Bombardıman sınırlı; ancak etkili ve yıkıcıydı. Suriye'nin kimyasal sistemi vurulanlardan daha fazla, ancak önemli ölçüde kimyasal ekipman ve malzeme kaybı var" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye operasyonu ile ilgili basın toplantısı düzenledi

Suriye'de üç değişik hedefte 105 noktanın İngiltere ve Fransa ile koordineli olarak, vurulduğunu aktaran Pentagon yetkilileri, saldırıdan önce ile de olağan dışı bir iletişimleri olmadığını belirttiler.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye yönetiminin üretme ve kullanma yeteneğini bozmak için düzenlediği operasyonunun bir parçası olarak 'de bulunan USS Monterey uçak gemisinden ve denizaltılardan fırlatılan güdümlü Tomahavk füzelerinin fırlatılış görüntülerini paylaştı.

ABD Suriye'yi böyle vurdu!

Dana White, Suriye hava savunma sisteminin hiçbir füzelerine müdahale edemediğini, Rusya'nın ise hava savunma sistemini kullanmadığını söyledi.

ABD, USS Monterey uçak gemisinin, müttefiklerine ve ortaklarına güven vermek, seyir özgürlüğünü korumak, deniz güvenlik operasyonlarını desteklemek ve bölgedeki ticaretin serbest akışını sağlamak için ABD?nin 5. Filo'sunun faaliyet alanlarına konuşlandırıldığını belirtti.

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Pentagon, ABD'nin Suriye'yi vurma görüntülerini yayınladı!
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