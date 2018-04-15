Verilen cezalar hafif kaldı

28 Şubat
davasına ilişkin karar bazı mağdurları rahatlatsa da bazıları verilen cezayı hafif buldu. Her şeye rağmen yargı nezdinde 28 Şubat'ın tescillendiğini belirten mağdurların SABAH'a yaptığı değerlendirmeler şöyle oldu: ACIMIZI DİNDİRMEDİ Sosyolog Deniz Dilmen (40):
Kararın olumlu tarafı, 28 Şubat'ın darbe olduğunun tescillenmesi. Ancak evlerindeler herhangi bir hapse filan girmediler. Yurtdışına çıkış cezası var. Bizim çektiklerimize oranla karar kanayan yaramızı durdurmadı. BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ VAR Öğretmen Semra Birdal (43):
Hala içeride masumlar hapis yatarken suçluların evlerinde ayda bir imza vererek cezalarını çekmeleri bir çelişki. Evlerinde mis gibi yaşayacaklar. İmza atıp evlerine dönmelerini doğru bulmuyorum. Mağdurlar hala içerdeyken onların içerde yatmalarına sebep olan insanların dışarıda olması büyük bir çelişki. Hafifletilmiş bir ceza bu. Hukuki anlamda her şey tam olarak bitmiş değil. 'BEN DE ÇOCUKTUM' Mağdur Yakup Köse
de 15 Temmuz
'da Çengelköy'de şehit olan Halil Kantarcı'ya ve kendisine o dönemde yaşına bakılmadan karar verildiğini belirterek, "28 Şubat'ın 21'inci yılında iyi halden dolayı normal bir ceza verildi. Kafa tiplerin ceza alması memnuniyet verici bir gelişme. Fakat adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını hoş karşılamadım. Biz de o dönemde çocuktuk serbest bırakmamışlardı" dedi. "ACIMIZI DİNDİRDİ AMA YARAMIZ KAPANMADI" Mağdur Banu Ekmek (41):
Hayata
21 yıl geriden katıldım,
çok acı çektim ama
bugün bizim yarınlarımızı
çalanların ihaneti
hukukla sabitlendi.
Mahkum oldular. Karar
yüreğimize su serpti. DİPLOMA TÖRENİM! Mağdur Belkız Bilen (41):
Öğretmen
olacaktım başörtüm
nedeniyle diplomamı
vermediler.
Bu kararı 21 yıl bekledim,
Bugün hayallerimi
öldüren cellatların
mahkumiyetidir.
Diploma törenimdir. Rukiye Dağ (15 Temmuz şehidi Cuma Dağ'ın eşi)
20 yıl önce
eğitim hakkım çalındı.
Eşim ise 15 Temmuz'da FETÖ
tarafından şehit
edildi. 28 Şubat süpürme,
15 Temmuz yok
etme girişimiydi. Şimdi
Sıra FETÖ'cülerde... YARA KAPANMADI Ayşe Turyam (37):
Derece ile bitireceğim
okulumdan başörtüsü
nedeniyle atıldıktan yıllar
sonra yine derece ile
öğretmen oldum. Geçen
yılların acısını dindirdi
ama yaralar kapanmadı.