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Verilen cezalar hafif kaldı

DERVİŞ UĞURLU TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
Verilen cezalar hafif kaldı
davasına ilişkin karar bazı mağdurları rahatlatsa da bazıları verilen cezayı hafif buldu. Her şeye rağmen yargı nezdinde 28 Şubat'ın tescillendiğini belirten mağdurların SABAH'a yaptığı değerlendirmeler şöyle oldu:

ACIMIZI DİNDİRMEDİ

Sosyolog Deniz Dilmen (40): Kararın olumlu tarafı, 28 Şubat'ın darbe olduğunun tescillenmesi. Ancak evlerindeler herhangi bir hapse filan girmediler. Yurtdışına çıkış cezası var. Bizim çektiklerimize oranla karar kanayan yaramızı durdurmadı.

BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ VAR

Öğretmen Semra Birdal (43): Hala içeride masumlar hapis yatarken suçluların evlerinde ayda bir imza vererek cezalarını çekmeleri bir çelişki. Evlerinde mis gibi yaşayacaklar. İmza atıp evlerine dönmelerini doğru bulmuyorum. Mağdurlar hala içerdeyken onların içerde yatmalarına sebep olan insanların dışarıda olması büyük bir çelişki. Hafifletilmiş bir ceza bu. Hukuki anlamda her şey tam olarak bitmiş değil.

'BEN DE ÇOCUKTUM'

Mağdur Yakup Köse de 'da Çengelköy'de şehit olan Halil Kantarcı'ya ve kendisine o dönemde yaşına bakılmadan karar verildiğini belirterek, "28 Şubat'ın 21'inci yılında iyi halden dolayı normal bir ceza verildi. Kafa tiplerin ceza alması memnuniyet verici bir gelişme. Fakat adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını hoş karşılamadım. Biz de o dönemde çocuktuk serbest bırakmamışlardı" dedi.

"ACIMIZI DİNDİRDİ AMA YARAMIZ KAPANMADI"

Mağdur Banu Ekmek (41): Hayata 21 yıl geriden katıldım, çok acı çektim ama bugün bizim yarınlarımızı çalanların ihaneti hukukla sabitlendi. Mahkum oldular. Karar yüreğimize su serpti.

DİPLOMA TÖRENİM!

Mağdur Belkız Bilen (41): Öğretmen olacaktım başörtüm nedeniyle diplomamı vermediler. Bu kararı 21 yıl bekledim, Bugün hayallerimi öldüren cellatların mahkumiyetidir. Diploma törenimdir.

Rukiye Dağ (15 Temmuz şehidi Cuma Dağ'ın eşi) 20 yıl önce eğitim hakkım çalındı. Eşim ise 15 Temmuz'da tarafından şehit edildi. 28 Şubat süpürme, 15 Temmuz yok etme girişimiydi. Şimdi Sıra FETÖ'cülerde...

YARA KAPANMADI

Ayşe Turyam (37): Derece ile bitireceğim okulumdan başörtüsü nedeniyle atıldıktan yıllar sonra yine derece ile öğretmen oldum. Geçen yılların acısını dindirdi ama yaralar kapanmadı.
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Verilen cezalar hafif kaldı
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