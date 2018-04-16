Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Afrin’de mayın temizliği sürüyor

’de mayın temizliği sürüyor

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Afrin’de mayın temizliği sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden arındırılan 'de mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 92 mayın ve 701 el yapımı imha edildi. Timlere bölgede bulunan mayın ve patlayıcı arama köpekleri de büyük destek veriyor. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) ve Keşif ve İmha Timi (PAMKİ) tarafından Afrin'de 92 mayın ve 701 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Bölge halkının emniyetle evlerine dönüşünü sağlamak için teröristlerin kurduğu tuzaklar birer birer tespit edilip kontrollü şekilde imha edildi. Öte yandan örgüt mensuplarınca şehirde açılan çukurlar kapatılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin’de mayın temizliği sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN