Afrin’de mayın temizliği sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 92 mayın ve 701 el yapımı patlayıcı imha edildi. Timlere bölgede bulunan mayın ve patlayıcı arama köpekleri de büyük destek veriyor. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ve Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timi (PAMKİ) tarafından Afrin'de 92 mayın ve 701 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Bölge halkının emniyetle evlerine dönüşünü sağlamak için teröristlerin kurduğu tuzaklar birer birer tespit edilip kontrollü şekilde imha edildi. Öte yandan örgüt mensuplarınca şehirde açılan çukurlar kapatılıyor.

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