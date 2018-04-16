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Balıkesir merkezli / operasyonu

Son dakika haberi... Balıkesir merkezli 3 ilde kullandıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı!

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 16:26
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

kullandıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için Balıkesir, ve 'ta belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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