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’ın haftalık program özet videosu

’ın tarihleri arasında katıldığı programların özetlerinden oluşan video, Cumhurbaşkanlığı hesabından paylaşıldı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haftalık program özet videosu

Cumhurbaşkanı 'ın tarihleri arasında katıldığı programların özetlerinden hazırlanan video, Cumhurbaşkanlığı hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Haftanın Özeti (9-15 Nisan 2018)

, 9-15 Nisan tarihleri arasında 'daki Proje Bazlı Teşvik Sistemi tanıtım töreni, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ziyareti, grup toplantısı, 10 Nisan Polis Bayramı kabulü, koordinatörlerini kabul, Başkentray açılışı ile 'da ilçe kongrelerine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haftalık program özet videosu
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