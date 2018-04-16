Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haftalık program özet videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-15 Nisan tarihleri arasında katıldığı programların özetlerinden hazırlanan video, Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Haftanın Özeti (9-15 Nisan 2018)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-15 Nisan tarihleri arasında Ankara'daki Proje Bazlı Teşvik Sistemi tanıtım töreni, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Türkiye ziyareti, TBMM grup toplantısı, 10 Nisan Polis Bayramı kabulü, TİKA koordinatörlerini kabul, Başkentray açılışı ile İstanbul'da ilçe kongrelerine katıldı.