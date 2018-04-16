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'den açığa alınan vali yardımcısı tutuklandı

/ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açığa alınan Yılmaz tutuklandı, 'nın Hamur Kaymakamı Çiğil şartıyla salıverildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 12:22

'da, İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) üye oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Yaşar Kemal Yılmaz tutuklandı, 'nın Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca açığa alınan Yılmaz ile Çiğil'e başsavcılığın talimatıyla gözaltı işlemi uygulandığı belirtildi.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Vali Yardımcısı Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandığı, 'in ise adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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FETÖ'den açığa alınan vali yardımcısı tutuklandı
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