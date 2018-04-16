FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün TSK'ye yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu tespit edilen 70 muvazzaf askerden 11'inin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 55'e çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 55'E YÜKSELDİ

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 55'e yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 34 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 13 Nisan'da FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 44'ü gözaltına alınmıştı.