AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı: En ufak bir katkısı olanlar adalet önünde hesabını verecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Ümit ediyoruz ki bu davalar, en sağlıklı şekilde neticelenecek ve en ufak bir katkısı olanlar adalet önünde hesabını verecek. Başka duruşmalarda da gördüğümüz gibi herhangi bir katkısı olmayanlar da serbest kalmış olacak." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu, 44 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasını takip etmek için Bakırköy Adliyesi'ne geldi. Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan Ravza Kavakçı Kan, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde rol alan sanıkların yargılanmalarına devam edildiğini belirterek, darbe girişimi davalarının bazılarının tamamlandığını ve netice alındığını ifade etti.

"AMACIMIZ HEM ŞEHİT HEM DE GAZİLERİMİZE DESTEK VERMEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan, "Bugün, darbe girişiminin olduğu gün Hava Harp Okulu'nda üst düzey 44 sanığın yargılandığı duruşmayı takip için buradayız. Neden duruşmaları takip ediyoruz? Amacımız hem şehit ailelerimize ve gazilerimize destek vermek, hem de bütün 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına destek vermektir. Ayrıca insanın en temel hakkı olan hayat hakkına karşı yapılmış bu darbe girişimini, bu topraklara ümit bağlamış, bütün mazlumların geleceklerine dair yapılmış olan darbe girişiminin sonunda vatandaşımızın, milletimizin yanında olduğunu göstermektir. Ümit ediyoruz ki adalet tecelli edecek." dedi.

"EN UFAK BİR KATKISI OLANLAR ADALET ÖNÜNDE HESABINI VERECEK"

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin, bu darbe girişiminde emeği ve en ufak bir desteği olan kişilerin adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağını aktaran Kan, "Onlar, iğneyle kuyu kazar gibi bu süreci devam ettiriyorlar ve bu süreç kolay bir süreç değil. Biz de 251 şehidimizin ailesinin yanındayız. 2 bin 194 gazimizin ve ailelerinin yanındayız. Ve o gün sayın Cumhurbaşkanımızın teklifiyle sokağa çıkan milyonlarca isimsiz kahramanın yanındayız. Ümit ediyoruz ki bu davalar, en sağlıklı şekilde neticelenecek ve en ufak bir katkısı olanlar adalet önünde hesabını verecek. Başka duruşmalarda da gördüğümüz gibi herhangi bir katkısı olmayanlar da serbest kalmış olacak." değerlendirmesini yaptı.