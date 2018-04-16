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ve tanklar için yeni hamle

3 milyar TL’lik yeni bir teşvikle dünyanın en ileri ince döküm teknolojisi hayata geçirilecek. 3 yılda tamamlanacak yatırımla 35 bin kişiye sağlanacak ve yerli uçak ve tank üretimine başlanılacak. Bu çalışma ile, milyar dolarları bulan ithalatın sona ereceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, tesisin, uçak ve tankların gövdelerinde kullanılan özel alaşımlı malzeme üreteceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 23:25 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 01:57
Milli uçak ve tanklar için yeni hamle

Ekonomi Bakanlığı tarafından, 'in şirketi Assan Alüminyum'a verilen teşvikle dünyanın en ileri ince döküm teknolojisi hayata geçirilecek. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 35 bin kişiye ek sağlayacak teşviklerle ilgili konuştu.

ÖZEL ALAŞIMLI MALZEMELER ÜRETİLECEK

Assan'ın aldığı teşvikin ileri teknolojiye dayalı özel alaşımlı malzemeler üretmek için yapıldığını aktaran Kibar, yatırım tutarının da 3 milyar liranın üzerinde olduğu bilgisini verdi. Tesisin, uçak ve tankların gövdelerinde kullanılan özel alaşımlı malzeme üreteceğini aktaran Kibar, bu çalışmanın milyar doları bulan ithalatı bitireceğini vurguladı.

"BU ALANDAKİ AÇIĞI KAPATACAĞIZ"

Kibar, "Bu tür ileri teknoloji içeren malzemeler için her türlü bilgi birikimine sahibiz. Fabrikayı 'da yapacağız. Alüminyum ağırlıklı, yeni alaşımların yapılacağı bir fabrika kurmayı planlıyoruz. Yüksek teknolojiyle bütün alaşımları yaparak 'nin bu alandaki açığını kapatacağız" diye konuştu.

YATIRIM 3 YILDA TAMAMLANIR

Çok stratejik bir yatırım yaptıklarının bilgisini veren Ali Kibar, "Uçak ve tank gövdesinde kullanılan malzemeleri üretecek bir yatırım yapıyoruz. Bu yerli uçak projesine de büyük katkı sağlayacak. Bu tür üretimler şu anda bizde yapılamıyor" diye konuştu..

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Assan Alüminyum şirketinin dünyanın en ileri 'ince döküm' teknolojisine sahip olduğunu söyleyen Kibar, "Bunu yerlisi, yabancı herkes bizden kopyaladı ama aslı gibi olmadı. Bu bilgiyi de yeni projede kullanacağız. Temel attıktan sonra 3- 3.5 yıl içerisinde bu yatırımı tamamlayacağız" şeklinde konuştu..

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Milli uçak ve tanklar için yeni hamle
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