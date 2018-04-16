Şehit teğmenin son fotoğrafı kitap seferberliği başlattı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 17. gününde şehit düşen Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin cephede kitap okurken çekilmiş fotoğrafı öğrencilere ilham kaynağı oldu.

TANITIM BROŞÜRÜ HAZIRLADI

Erzurum'da binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreniyle toprağa verilen Aktepe geride acılı bir eş ve 3 yaşında yetim bir çocuk bıraktı. Köyden şehre giderek eğitimini tamamlayan ve teğmenlik sınavlarını başarıyla veren Aktepe'nin okuma sevgisi hiç bitmemişti. Aktepe'nin son olarak cephede kitap okurken çekilmiş fotoğrafı ise çok sevdiği lise öğrencisi yeğeni Elif Can'a ilham oldu.

'YARADANIN İLK EMRİ OKU'

Erzurum Merkez İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Elif Can, dayısının şehit haberinden sonra çok üzüldü. Öğretmenleri Elif'i teselli etmeye çalıştı. Genç kız şehit dayısının cephede kitap okurken çekilmiş fotoğrafını öğretmenlerine gösterince okulda kitap okuma seferberliği başlattı. Seferberliğin tanıtılması için hazırlanan broşürlerde şehidin silahının dibinde kitap okuduğu fotoğrafı kullanıldı. "Yaradanın ilk emri oku, şimdi sen de şehitlerimiz için oku" başlığının altında yeğeni Elif Can'ın da şu mesajı vardı; "Cepheden gönderdiği bu son resim ile dayım Şehit Ahmet Aktepe, bizleri kitap okuma seferberliğine çağırıyor." Okul müdürlüğü kampanyanın ülke geneline yayılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Okul, Erzurum'da düzenlenecek olan Kitap Fuarı'nda da ana temanın şehitler olması için görüşmelere başladı.