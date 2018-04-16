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"Şimdi de çıktı"

bugünkü yazısında ’nin muhtemel adayını kaleme aldı. “Güvenilmez kaynaklardan aldığım bilgiye göre CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Eskişehir Belediye Başkanı ” diyen Engin Ardıç ’nun 2019  seçim taktikleri hakkında ilginç detaylar verdi.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 10:01
Şimdi de Yılmaz Büyükerşen çıktı

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Eskiden "güvenilir kaynaklar" diye bir kavram vardı. Gazeteci lafa "güvenilir kaynaklardanalınan bilgiye göre" diye başlayınca akan sular dururdu.

Şimdi kaynaklar iyice cıvıdılar, herkes birşeyler sallıyor, artık "güvenilmez kaynaklar" var...

Güvenilmez kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, CHP'nin adayı Profesör Yılmaz Büyükerşen olacakmış (geçen seçimde reddetmişti!)...Kendisi Eskişehir belediye reisidir.

Kaybedince kaybetmeyecektir.

Yani kişiliği zedelenmez, itibar kaybına uğramaz. Rezil olmaz.

Kılıçdaroğlu havada karada meclise gireceğinden, o da koltuğunu korumuş olur. Böylece 'nin ne şişi yanar, ne de kebabı.

Ama diyelim ki kazandı...

"Mesaisi" eski anayasayı tekrar referanduma sunmak (meclisten geçmez), eski sisteme dönmek üzerine kurulu olacaktır.

Bu, en azından altı ay, belki de bir sene demektir.

O arada hiç mi "icraat" yapmayacaktır?

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