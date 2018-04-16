Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan Konya semalarında gösteri

ve 'ndan semalarında gösteri

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi leri ve , semalarında nefes kesen gösteri yaptı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 01:59
Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan Konya semalarında gösteri

Büyükşehir Belediyesi'nce Parkı'nda düzenlenen gösteriyi izlemek için yüzlerce kişi alana geldi. ve Türk Yıldızları'nın konuşlu olduğu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yanındaki parkta, ilk olarak Solo Türk gösterisi yapıldı. F-16 uçağıyla yapılan gösteride zaman zaman alçak uçuş gerçekleştirildi. Pilot ise kokpitten 'Vatan canım sana feda olsun' diyerek, izleyenleri selamladı.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Solo Türk'ün ardından NF-5 2000 uçaklarıyla Türk Yıldızları gösteri yaptı. Akrobasi inin gösterisi nefes kesti. Gösteriyi izleyenler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan Konya semalarında gösteri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN