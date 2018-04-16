Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türk milletinin dünyada girişimcilik ruhu en güçlü toplumlardan biri olduğuna inanıyorum. Elinde bir çanta ile yola çıkıp, ticaret ağları oluşturmuş insanlara rastladık.

BEN BU KONGRENİN BİR MİLAT OLACAĞINA İNANIYORUM

Her konuda olduğu gibi girişimcilik hususunda da çok ciddi bir birikim var. Bu birikimi değerlendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ben bu kongrenin bir milat olacağına inanıyorum.

Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız reformlar ile ülkemize sınıf atlattık. Sadece 2006 yılından 2017 yılına kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir. 2013 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara rağmen elde edildiğinin unutulmaması lazım.

İLK 10'A GİREN YATIRIMLAR VAR

Bu dönemi geçirebilmiş olsaydık, uluslararası yatırım rakamlarını ikiye ya da üçe katlayabilirdik. Bir başka önemli yanı da, yatırımlar dünyadaki tüm yatırımlar içerisinde örneklemede ilk 10'a giren yatırımlar var. İşte şu an bunlardan en önemlisi bu yıl sonuna doğru açılışını yapacağımız havalimanımız.

İLK ETAPTA 90 MİLYON YOLCU POTANSİYELİ OLACAK

İlk açılış itibarıyla yıllık yolcu potansiyeli 90 milyon olacak, 2023'te de ikinci etabı bitecek ve 150 milyon hatta 200 milyona kadar yıllık yolcu kapasitesine ulaşabilecek.

Biz, ufuk açtık ama girişimcilik ruhunu verdiğimiz girişimcilerimizi teşvik ettiğimiz, onlara adımı attırdığımız 5 tane girişimcimizi bir araya getirmek suretiyle onlar yaptı. Biz devlet olarak tüccarlık yapmayacağız artık ticaretin içerisinde olmayacağız. Bu alanı tamamıyla girişimcilerimize bırakıp, onlar vasıtasıyla büyümeyi sürdüreceğiz.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BAŞARISI DAHA DA İYİ ANLAŞILACAKTIR

Yüzde 7.4'lük b��yüme ile G20'de birinci sırada, OECD'de ikinci sırada yer aldık. Türkiye'nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacaktır.

Kamu ve özel sektör yatırımalrının tutarı ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 4 katlık bir artışa denk geliyor. Bu nereden nereye göstermesi bakımından çok önemli. Bugün Türkiye GSMH bakımından dünyanın 17. sırasında yer alan büyük bir ekonomi. Burada güven ve istikrar var.

TURİST SAYISINDA 36 MİLYONU YAKALAYABİLİRİZ

Kendi girişimcimiz üçüncü dünya ülkelerinde kendilerine pazar bulma imkanı yakaladılar. Turist sayımız 13 milyondan 36 milyon gelirimiz ise 26.3 milyar seviyesine çıktı. Turizmde darbe girişimleri sebebiyle sıkıntılar yaşadık ama onları da aştık. Bu yıl turizmde beklentimiz çok yüksek turist sayısında 36 milyonu yakalayabiliriz. Şu an özellikle ciddi manada başka işaretler geliyor.

Döviz rezervlerimiz 17.5 milyar dolardan 130 milyar dolara kadar çıktı. Son dönemde bu rakam maalesef 110 milyar dolara indi. Kamu stokumuzun milli gelire oranını yüzde 8.5'e kadar indirdik. Ama bununla yetinemeyiz.

GİRİŞİMCİ İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR

Genç ve dinamik nüfusa ihtiyacımız var. Bu nüfusa sahip olmazsak yaşlanacağız. Yaşlı bir nüfusla da bir yere varmak mümkün değil. Her şeyin temelinde insan yatıyor. İnsan varsa emek, sermaye, yatırım var. Diğerleri insanın türevi. İnsanın türevi olduğuna göre yatırımı öncelikle insana yapmamız lazım. Genç nüfusa Türkiye'nin ihtiyacı var. İnsandan çekinmeyelim. Bu girişimciliğin ruhunda da insan var. Girişimci insanlara ihtiyacımız var. El ele verip yetiştirmek zorundayız.

Türkiye sadece Asya ile Avrupa'nın geçiş noktası değildir. Çok geniş bir alanda milyarlarca nüfusa hitap eden bir coğrafyadır. Daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok istihdam oluşturarak yolumuza devam etme kararındayız. Girişimcilere ve yatırımcılara çok önemli destek ve teşvikler sağlıyoruz.

AYNI ZAMANDA 34 BİN DOĞRUDAN 134 BİN DE DOLAYLI BİR İSTİHDAM ÇIKARACAKTIR

Önce yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili sonrasında da stratejik yatırımlar ile ilgili önemli adımlar attık. İlk etapta toplam yatırım tutarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye teşvik belgelerini verdik. İhracata 6 milyar lira katkı sağlayacak. Aynı zamanda 34 bin doğrudan 134 bin de dolaylı bir istihdam çıkaracaktır. Bu teşviklerin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bu düzenlemeler ile şirket kuruluşundaki banka ipoteklerine kadar birçok kolaylıklar sağladık. Devamı var, tamamlandığında da hayata geçireceğiz.

DÜNYANIN TEK BİR MERKEZDEN YÖNETİLEMEYECEĞİ YAVAŞ YAVAŞ ANLAŞILMAYA BAŞLANDI

Dünyanın tek bir merkezden yönetilemeyeceği yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Eski sitemin zaaflarından biri de ekonomi ve siyasetin çok fazla karıştırılmış olmasıydı. Türkiye olarak biz de bu sıkıntıyı yaşamış ülkeyiz.

2013, 23 milyar liralık borcumuzu ödedik bitirdik. 5 milyar euro bizden borç istediler. Sordular "verin" dedim. Bu borcu almaktan vazgeçtiler. Biz de "hayırlı olsun" dedik. Bizim şimdi bir kuruş borcumuz yok. Borcu ödedik, anlaşmayı sonlandırdık.

Girişimci ruhu olan devletler topluluğunun bu dünyada kendi kurduğu ortamı da çok iyi dizayn etmesi lazım.

BEN DİYORUM Kİ IMF'YE BU BORÇLANMALAR DOLARLA DEĞİL DE ALTINLA OLSUN

Ben diyorum ki IMF'ye bu borçlanmalar dolarla değil de altınla olsun. Devletleri ve milletleri bizim bu kur baskısından kurtarmamız lazım. Altın hiçbir zaman bir baskı unsuru olmamıştır. Altınla bu adım atılsın.

Ben girişimci ruhunu insanlık için kullanan siz değerli dostlara bunu da hatırlatmak istiyorum. Teknik anlamda elbette destek alınabilir ama sınırının çok iyi belirlenmesi gerekir.

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