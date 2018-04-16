Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi... İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberi... merkezli operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberi...  merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 12:31
Son dakika haberi... İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik bu sabah İzmir, Van, Ankara, , Mersin ve 'da operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 6 astsubay ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 astsubayın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Nisan'ın ilk yarısında 1034 FETÖ zanlısı yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi... İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN