Son dakika: Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan A.K, H.P, M.C.Ö, C.Ç, T.B, Ş.H.Ş. M.G, A.E, V.D, M.K. ve A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

BYLOCK KULLANILMIŞ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 Nisan'da yapılan açıklamada, Gebze ilçesinde hücre evi olduğu değerlendirilen 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Gözaltına alınan kişilerden A.K, H.P, M.C.Ö. ve C.Ç. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K. ile H.P'nin sahte kimlik taşıdığı tespit edildiği aktarılan açıklamada, T.B, Ş.H.Ş. ve M.G'nin ise örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı, A.E, V.D. ve M.K'nin örgüt üyelerinin saklanmasına yardım ettiği ve A.D'nin örgütle ilgili yürütülen bir soruşturmanın şüphelisi olduğu kaydedilmişti.