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Adalet Bakanı Gül lideri ile görüşüyor

Lideri Bahçeli, yaptığı erken çağrısı sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşüyor.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 13:12

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, erken söylemlerine ilişkin "Bunlar siyasi kararlar. Yüksek Seçim kurulu belirleyecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Bunlar siyasi kararlar. Yüksek Seçim kurulu belirleyecek"

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos 2018 Pazar günü yapılmasını önerdi.

Bahçeli çağrısı sonrasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir görüşme yapıyor.

Erken seçimin 26 Ağustos olması halinde kaç günlük bir takvim olduğunun sorulması üzerine Gül, "Bunlar siyasi kararlar. Yüksek Seçim kurulu belirleyecek" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Gül MHP lideri ile görüşüyor
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