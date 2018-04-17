Adalet Bakanı Gül MHP lideri ile görüşüyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, erken seçim söylemlerine ilişkin "Bunlar siyasi kararlar. Yüksek Seçim kurulu belirleyecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Bunlar siyasi kararlar. Yüksek Seçim kurulu belirleyecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos 2018 Pazar günü yapılmasını önerdi.

Bahçeli erken seçim çağrısı sonrasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir görüşme yapıyor.

Erken seçimin 26 Ağustos olması halinde kaç günlük bir takvim olduğunun sorulması üzerine Gül, "Bunlar siyasi kararlar. Yüksek Seçim kurulu belirleyecek" ifadelerini kullandı.