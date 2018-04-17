Afrin gazisi taburcu oldu

Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) bir aylık tedavinin ardından taburcu edilen Acun, Midyat ilçesindeki baba evine geldi.

Kaymakam Hüseyin Tekin, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Levent Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi ile Acun'u ziyaret etti.

Tekin yaptığı konuşmada, güvenlik güçleri sayesinde herkesin huzur içerisinde yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "Allah sizlerden, sizleri yetiştiren anne ve babalarınızdan razı olsun. Bu coğrafyada yaşamanın her zaman bir bedeli var. Biz asker bir milletiz. Dolayısıyla bu bedeli ödemeye hepimiz hazırız. Rabbim sizi korumuş ve korusun." dedi.

Gazi Murat Acun ise Kaymakam Tekin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah'a çok şükür iyiyim. Sağlık sıkıntılarım giderildikten sonra kaldığım yerden devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Gazi eşi Tülay Acun ise çok üzücü bir durum olduğunu vurgulayarak, "Rabbim hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın, biz biraz şanslı olanlardanız. Yüce Rabbim inşallah ülkemize huzur ve mutluluk versin." ifadelerini kullandı.

Anne Hasine Acun da "Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Her zaman güvenlik güçlerimize dua ediyoruz." dedi.

Daha sonra Kaymakam Tekin, Acun'un çocuklarına oyuncak hediye etti.