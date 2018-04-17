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Bir haftada bin 376 yakalandı

Güvenlik güçlerince son bir haftada bin 376 gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:06 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 09:07
Bir haftada bin 376 kaçak göçmen yakalandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili birimlerce 9-15 Nisan'da lere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 107'si denizde, 269'u karada olmak üzere, çoğunluğu Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden toplam bin 376 kaçak yakalandı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığınca, yılbaşından bu yana denizde yakalanarak Yunan adalarına geçmesi engellenen göçmen sayısı ise 6 bin 336 oldu.

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Bir haftada bin 376 kaçak göçmen yakalandı
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