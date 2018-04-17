Bir haftada etkisiz hale getirildi 44 terörist

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât, Jandarma Komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) hava ve kara unsurlarınca bin 487 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK
'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 149, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 75, FETÖ ile mücadele kapsamında 702, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonlarda 947'si terör suçları, 164'ü düzensiz göç ve 3 bin 774'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 885 kişi yakalandı. İç güvenlik operasyonlarında 18'i ölü, 6'sı sağ ve 14'ü teslim olmak üzere 38 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı'da ise 2 terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise önceki gün Kuzey Irak
'taki PKK kamplarından kaçan 4 teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olduğu bildirildi.
Tunceli, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Muş, Van ve Bingöl'de yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 28 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Ayrıca, 7 el bombası, 13'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 18 silah ile bin 145 muhtelif mühimmat ele geçirildi.