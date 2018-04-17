Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cephanelik gibi ev

Cephanelik gibi ev

'in Oğuzeli ilçesinde bir evde yapılan aramada cephaneliği aratmayan çok sayıda silah ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:21
Cephanelik gibi ev

Edinen bilgilere göre, 'in Oğuzeli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı Komisyon Şube Müdürlüğü tarafından Ş.U. isimli şahsın evine yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

madde ve bomba arama köpekleri eşliğinde yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca (1'i kuru sıkı), 1 adet kalaşnikof piya tüfeği, 2 adet piyade tüfeğine ait şarjör, 1 adet SHE marka otomatik tabanca, 4 adet otomatik tabancaya ait şarjör, 134 adet 9 mlimetre çapında fişek, 7 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet metamfetamin (ateşbuz) ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.U. gözaltına alındı. Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cephanelik gibi ev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN