Cephanelik gibi ev

Edinen bilgilere göre, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı Komisyon Şube Müdürlüğü tarafından Ş.U. isimli şahsın evine yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu madde ve bomba arama köpekleri eşliğinde yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca (1'i kuru sıkı), 1 adet kalaşnikof piya tüfeği, 2 adet piyade tüfeğine ait şarjör, 1 adet SHE marka otomatik tabanca, 4 adet otomatik tabancaya ait şarjör, 134 adet 9 mlimetre çapında fişek, 7 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet metamfetamin (ateşbuz) ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.U. gözaltına alındı. Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.