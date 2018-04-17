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CHP’nin eylemine esnaf tepki gösterdi

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA LEVENT SÖKMEN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
CHP’nin eylemine esnaf tepki gösterdi
Terörle mücadele için 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çıkarılan ve tekrar uzatılması planlanan , CHP'yi rahatsız etti. CHP, polisin izin vermediği Taksim'de 1 saat boyunca 'nde oturma eylemi düzenledi. 1 saat boyunca bölgenin kilitlenmesine neden olan eyleme en büyük tepki ise esnaftan geldi. Esnaflar polisin izin vermemesine karşın, CHP'lilerin uzun süren eylemleri nedeniyle mağdur olduklarını dile getirirken yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı eylemin sona ermesiyle grup olaysız bir şekilde dağıldı.
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CHP’nin eylemine esnaf tepki gösterdi
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