CHP’nin eylemine esnaf tepki gösterdi

Terörle mücadele için 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çıkarılan ve tekrar uzatılması planlanan OHAL
, CHP'yi rahatsız etti. CHP, polisin izin vermediği Taksim'de 1 saat boyunca İstiklal Caddesi
'nde oturma eylemi düzenledi. 1 saat boyunca bölgenin kilitlenmesine neden olan eyleme en büyük tepki ise esnaftan geldi. Esnaflar polisin izin vermemesine karşın, CHP'lilerin uzun süren eylemleri nedeniyle mağdur olduklarını dile getirirken yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı eylemin sona ermesiyle grup olaysız bir şekilde dağıldı.