Deniz Baykal Kılıçdaroğlu’nu neden kabul etmedi

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Diyor ki: "Belli ki Baykal zorda. Açıklama yapsa ve 'Bunlar elbette yalan' dese bu kez 'O halde muhalif gazeteciler neden hiçbir gerekçe gösterilmeden atılıyor?' sorusuna cevap vermek zorunda kalacak..."

Asıl zorda olan senin "güç ve moral kaynağın" şampiyon!

Baksana, hasta yatağında onca insanın ziyaretini kabul eden Sayın Baykal, "mikrop kaparım" endişesiyle sadece Bay Kemal'in ziyaretini kabul etmedi.

Bay Kemal için bundan daha zor bir durum olabilir mi?

Hey gidi şampiyon!

"Güç ve moral kaynağın" senin üzerinden "ödeşmek" istiyor, senin ruhun duymuyor!

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