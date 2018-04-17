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’nu neden kabul etmedi

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun zamandır gözlerden uzak olan ’nin eski genel başkanı hala ile görüşmedi. ’da ve ’daki tedavi sürecinde Kılıçdaroğlu’nu kabul etmeyen Deniz Baykal’ın yakınındaki insanların tamamının partiden dışlanması nedeniyle öfkeli olduğu belirtiliyor. da bugünkü yazısında CHP’deki ve CHP medyasındaki son gelişmeleri kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 10:59
Deniz Baykal Kılıçdaroğlu’nu neden kabul etmedi

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Diyor ki: "Belli ki Baykal zorda. Açıklama yapsa ve 'Bunlar elbette yalan' dese bu kez 'O halde muhalif gazeteciler neden hiçbir gerekçe gösterilmeden atılıyor?' sorusuna cevap vermek zorunda kalacak..."
Asıl zorda olan senin "güç ve moral kaynağın" şampiyon!

Baksana, hasta yatağında onca insanın ziyaretini kabul eden Sayın Baykal, "mikrop kaparım" endişesiyle sadece Bay Kemal'in ziyaretini kabul etmedi.
için bundan daha zor bir durum olabilir mi?
Hey gidi şampiyon!
"Güç ve moral kaynağın" senin üzerinden "ödeşmek" istiyor, senin ruhun duymuyor!

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Deniz Baykal Kılıçdaroğlu’nu neden kabul etmedi
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