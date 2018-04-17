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Erdoğan ve ’den Suriye’nin toprak bütünlüğü vurgusu

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Cumhurbaşkanı ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela , dün telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü akabinde Şansölye Merkel'i aradı. İki lider bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Şam rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen operasyona değinen Erdoğan ve Merkel, Suriye'de ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
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Erdoğan ve Merkel’den Suriye’nin toprak bütünlüğü vurgusu
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