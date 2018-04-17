FETÖ Ana Davası sanığı Alaeddin Kaya'dan flaş sözler

FETÖ Ana davası sanığı Alaeddin Kaya, mahkemedeki son savunmasında "itiraf" niteliği taşıyan ifadeler kullanarak örgüt tarafından kullanıldığını söyledi.

Kapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya böyle yakalanmıştı

"GÜLEN BANA 'ŞEYTAN' DİYORDU"

Örgüt lideri Fetullah Gülen'in kendisi için "şeytan" lakabı kullandığını da belirten Kaya, "Kendisinin insanlara lakap takan bir insan olduğunu da böylece öğrenmiş oldum ve nefretim ve tiksintim bir kat daha artmış oldu" savunmasını yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada sanıklar son savunmalarına dün de sürdürdü. Sanıklardan kapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya itiraf niteliğinde ifadeler kullandı.

"GÜLEN TARAFINDAN KANDIRILDIM"

FETÖ'nün basın yayından sorumlu imamı olmadığını öne süren Kaya şu iddialarda bulundu:

"Elde ettiğim bu konum ve nüfuzlu ilişkilerim, dini inancım ve muhafazakar demokrat kimliğim suiistimal edilerek kullanılmıştır. Ya da başka bir deyişle, kandırıldım. Tarafıma atfedilen bu eylemleri gerçekleştirdikten 20 yıl sonra silahlı terör örgütü olarak nitelendirilen ve ilk silahlı eylemini de 2016 yılında gerçekleştirilen bu yapıyı, devletimiz ve vatandaşlarımız gibi ben de o dönem dini bir cemaat, bir sivil toplum hareketi olarak telakki ettim ve nüfuzumu bu cemaatin hukuka uygun faaliyetleri için kullandım. Burada bir parantez açmak isterim; kendimi Gülen ve bu yapı tarafından kandırılan insanlardan biri olarak görüyorum.

Alaeddin Kaya, "Nüfuzumu bu cemaatin faaliyetleri için kullandım. Kendimi Gülen ve bu yapı tarafından kandırılan insanlardan biri olarak görüyorum." dedi.



"NEFRETİM VE TİKSİNTİM ARTTI"

Ben hiçbir zaman şucu bucu olmadım. Bilindiği gibi kendisi şahsım hakkında 'Şeytan' yakıştırmasını yapmış, bunu ben bilmiyordum, bu soruşturma neticesinde öğrenmiş oldum. Kendisinin insanlara lakap takan bir insan olduğunu da böylece öğrenmiş oldum ve nefretim ve tiksintim bir kat daha artmış oldu"