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'nün "polis mahrem imamı" yakalandı

Son dakika haberi...'nün Emniyet Müdürlüğündeki "polis mahrem imamı" Oktay Akalan, 'da gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 13:04
FETÖ'nün polis mahrem imamı yakalandı

/'nin Emniyet Müdürlüğündeki "polis mahrem imamı" olduğu iddiasıyla aranan Oktay Akalan, 'da yakalandı.

MANİSA'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "polis mahrem imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Akalan'ın, Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa'da olduğunu tespit edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanı Akalan, Manisa'daki birimlerle yapılan irtibat sonucu gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ""u kullandığı tespit edilen şüpheli, Samsun'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kumpas mağduru o Albay Sabah.com.tr’ye konuştu

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FETÖ'nün "polis mahrem imamı" yakalandı
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