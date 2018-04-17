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'nün ' öğrencileri sohbet abisi' tutuklandı

Son dakika haberi... 'da / soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün ' öğrencileri sohbet abisi' üniversite öğrencisi , tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:50
FETÖ'nün 'Polis Okulu öğrencileri sohbet abisi' tutuklandı

'da / soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün ' öğrencileri sohbet abisi' üniversite öğrencisi , tutuklandı.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, öğrencisi Oğuzhan Yaman'ın örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığını, ayrıca 'Polis Okulu öğrencileri sohbet abisi' olduğunu belirledi. Şüpheli, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan örgütün gaybubet evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan Yaman, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli tutuklandı.

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FETÖ'nün 'Polis Okulu öğrencileri sohbet abisi' tutuklandı
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