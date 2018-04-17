Firari FETÖ’cü savcı sınırda yakalandı

İzmir
'deki 'Askeri Casusluk' adıyla bilinen davanın savcısı ve meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY'den hakkında yakalama kararı çıkarılan Zafer Kılınç, Edirne
'nin İpsala ilçesinde eşi ve 2 oğluyla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Askeri yasak bölgede devriye görevindeki askerlerce yakalanan eski savcı Kılınç'ın eşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı gerekçesiyle aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltında bulunan Zafer Kılınç, eşi ve 2 oğluyla ilgili soruşturma sürüyor.