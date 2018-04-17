İhsan Eliaçık'a hendek cezası! 6 yıl 3 ay hapis

Yazar İhsan Eliaçık hakkında 'Hendek' provokasyonunu övdüğü yazıları gerekçe gösterilerek terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianameye göre, yazar İhsan Eliaçık hakkında savcılığa yapılan ihbarda, bir internet sitesinde kaleme aldığı yazılarında insanları devlete karşı hendek kazmaya çağırdığı belirtilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmada Eliaçık'ın, 13 Aralık 2015 tarihli 'Türkiye, Kürdistan'da savaş suçu işliyor' ve 11 Ocak 2016 tarihli 'Özyönetimi savunmak, bunu dillendirmek hainlik ise 1921 Anayasası hain bir anayasa idi' başlıklı yazıları tespit edilmişti.

Söz konusu yazılarda, PKK terör örgütü mensuplarının hendek kazıp barikat kurarak silahlı ve bombalı saldırılarla sözde özerklik ilan etmesine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak için terör örgütü mensuplarıyla vermiş olduğu mücadeleyi katliam gibi gösterildiği, terör örgütü mensuplarının masumlaştırıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti toprakları Kürdistan olarak nitelendirilerek 'PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı ifade edilmişti.

İhsan Eliaçık suça konu yazılara ilişkin ifadesinde, yazıların yayınlandığı internet sitesinin kendisine ait olduğunu, haber içeriğinden ve konuşma metninden bilgisi olduğunu belirtmişti. İddianamede Eliaçık'ın zincirleme şekilde basın-yayın yoluyla PKK terör örgütünün propagandası yaptığı kaydedilmişti.

6 YIL 3 AY HAPİS

26. Ağır Ceza Makemesi'nde görülen davada karar verildi. Akın Gürlek başkanlığında toplanan heyet Eliaçık'ı 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

HENDEĞİ MASUMANE GÖSTERDİ

Karar yazısında, Eliaçık'ın Demokratik İslam Kongresi Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen konferansta yapmış olduğu konuşmaların bir internet sitesinde yayınlandığı, bu internet sitenin kendisine ait olduğunu ifade ettiği belirtildi. Yine bu haber sitesinde yayınlanan 13 Aralık 2015 tarihli "Türkiye Kürdistan'da savaş suçu işliyor" başlık yazısında "Devlette baskı, sömürü ve katliam vardır. Hiçbir devlet katliam, sömürü ve baskı yapmadan ayakta kalamaz. Hz. Muhammed Medine'de öz yönetim kurmuştur. Öz yönetimle halkı örgütleyerek iş bölümü oluşturmuştur. Türkiye savaş suçu işliyor. Hendek meşru savunma hakkıdır" şeklindeki kullandığı ifadelerle özellikle ülkemizin Diyarbakır, Şırnak ve Mardin gibi bölgelerinde PKK terör örgütünün Şehir Savaşı Stratejisi için kullandığı hendek kazma eylemlerini masumane göstermeye çalıştığı kaydedildi.

PKK'NIN EYLEMLERİNİ ÖVDÜ

Yine sanık Eliaçık'ın aynı siteden 11 Ocak 2016 tarihli "Öz yönetimi savunmak bunu dillendirmek hainlik ise 1921 Anayasası da hain bir Anayasa idi" başlıklı yazısında kullandığı ifadelerde özellikle hendek kazmanın meşru bir hak olarak ispat edilmeye çalışıldığını, devletin bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla asayişi sağlamak için yapmış olduğu çalışmaların sanık tarafından savaş suçu tanımlaması yapılarak anlatıldığı, Eliaçık'ın bu ifadelerle PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemlerini övdüğü belirtildi.