Milletin bıktığı bu anlayışı değiştiriyoruz

Başbakan Binali Yıldırım
, açıklamalar öncesi TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi
tarafından düzenlenen "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" panelinin açılışında konuştu. 16 Nisan halk oylaması sonucu kabul edilen, halk tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yıldönümü olduğunu hatırlatan Yıldırım, yeni sisteme ilişkin "Biz mükemmeli arasaydık, iyiyi bulamazdık. Mükemmel iyinin düşmanıdır. İyiyi bulmakla yetindik. İleride aksaklık olursa bundan sonra gelen baba yiğitler de bunun gereğini yaparlar. Biz bir adım yaptık. 94 yıllık yönetim alışkanlığımızı, darbelerle, vesayetlerle milletin gına getirdiği bir yönetim anlayışını değiştiriyoruz" diye konuştu.