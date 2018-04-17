Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli: "Yürüdüler olmadı şimdi de oturmaya başladılar. İsterlerse amuda kalksınlar”

Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satırbaşları:

"TERÖRLE MÜCADELEDEN DÖNÜŞ YOKTUR"

"Türkiye silah ve bombayla teslim alınamaz. Zalimler mazlumlara zülum edemez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne silah sıkanlar bunun altında kalırlar. Türkiye terörle mücadeleyi devam ettirmektedir. Fırat Kalkanı'ndan sonra başlatılan Zeytin Dalı ile teröristlere ve hainlere göz açtırılmamıştır. Taviz yoktur geri adım yoktur mücadeleden dönüş yoktur, müzakere yolları kapalıdır. Andolsun milletçe kazanacağız. Yarının güçlü Türkiye'sini inşaa etmek hepimizin boynunun borcudur. Bunu engellemek isteyenler, buna set çekmek isteyenler sonlarını hazırlayanlar, katillerdir. Katillere ne yapılması gerektiği bellidir, ve yapılıyordur."

"Değerli kardeşler Duma Bölgesi'nde yapılan saldırı, insanlık vicdanını harekete geçirmiştir. Başta ABD ve diğer ülkeler bu saldırıyı Esad'ın yaptığını açıklamış, Rusya'da bunun aksini iddia etmiştir. Suriye'de insanlar katledilirken, Duma'da yaşanan insanlık dramı bir süre sonra güçlü ülkeler arasında bir itibar savaşına dönmüştür.

"ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini ardı ardına Doğu Akdeniz'e göndermişlerdir, Rusya'da yaklaşan gemileri vuracağını söylemiştir. Bunun sonrası ekonomik tetikçiler boş durmamıştır. Döviz artış göstermiştir. Daha sonra askeri harekat başlamıştır, 100'ün üzerinde füze atılmış, dar çerçevede bir harekat olarak kalmıştır. Belirli bölgeler vurulmuştur. Bu gelişmeler İran'ı memnun etmemiştir. Neredeyse 1 hafta boyunca çalınan savaş tamtamları yerini asli gündemine bırakmıştır. Suriye'de yaşanan iç savaş 7 yıldır devam etmektedir. Çok sayıdaki ülke Şam'ın kimyasal kullanması kırmızı çizgi olarak belirlenmiştir. Ancak bu adımları atanlara caydırıcı bir yaptırım uygulanmamıştır."

"MACRON'UN SÖZLERİ GANİMET AVCILIĞIDIR"

"Esad cezalandırılmalıdır, ama bu toplumların ortak kararıyla sağlanmalıdır. Sadece Suriyeliler karar vermelidir. Suriye'de yaşanan savaş sebebiyle 100 bin insan hayatını kaybetmiştir. Tarihin en büyük yıkımlarından biri bu ülkeyi vurmuştur, başka ülkere göç etmek zorunda kalmışlardır. Bütün bunlar olurken, kılını kıpırdatmayanlar bugün hangi vicdani temsil eder hale gelmiştir. Ancak kimsayal silahlardan daha çok gelişmeler yaşanırken ABD, Fransa ve İngiltere'nin akılları neredeydi tutarsızlık hat safhadadır. Asıl gaye küresel emperyalist hesapların gerçekleşmesidir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözleri ganimet avcılığıdır, ve hükümsüzdür. Askeri seçeneklerin konuşulduğu esnada krizi Cenevre'de bitirmek istemesi ABD'nin kendi aksine yaşanan gelişmelerden memnun değildir. Asıl niyetlerin başka olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardır... Asıl gaye küresel emperyalist hesapların gerçekleşmesidir. Suriye'de yaşanan gelişmeleri birbirinden ayrı yorumlamak doğru olmayacaktır.

"CHP, HDP, İP HAVANDA SU DÖVMEKTEDİR"

Bahçeli, 16 Nisan referandumunun 1 yılını geride bıraktığını belirterek, "Güçlü devlet ve güçlü yönetim Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin esaslarıdır. Geride kalan bir yılda siyasi partilerin ittifak yapabilmeleri için yasal düzenlemeler de yapılmıştır ve bu milli duruşun bir tezahürüdür. Bunu tanımamak gibi çabalar vardır. CHP'nin başını çektiği ilkesizler koalisyonu çürük çatısını örmektedir" dedi ve şunları söyledi; Biz 7 Ağustos Yenikapı ruhuna sağdığız, 16 Nisan'ın sonucuna muazzez sonucuna bağlıyız. Milli birlik ve beraberlik şuuruna ise sonuna kadar sevdalıyız... Bu itibarla CHP, HDP, İP havanda su dövmektedir, vazgeçmelidir. Bozgunculuk kimseye bir şey kazandırmadı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEN DÖNÜŞ YOKTUR"

Halk oylamasının 1. yıldönümünde oturma eylemi yaparak toplumssal huzura ve milli iradeye virüs aşılamaya ön ayak olanlar yanlışa düşmüşlerdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin iradesiyle tecelli etmiştir ve tamamıyla meşrudur. CHP saygı görmek istiyorsa millete saygı duymayı öğrenmelidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk Milletinin iradesiyle tecelli etmiştir. Bu nedenle tamamen meşrudur geçerlidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yoktur, olmayacaktır. Cumhur'un kararı açık ve nettir. Birlikten kuvvet diyoruz, oluşturduğumuz milli birliğimizi kıracak güç de görmüyoruz. Biz de inanç vardır, adanmışlık var, inanmışlık vardır. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz kutlu ülkülerimiz vardır. Çizgimiz belli, yönümüz açıktır. Mevzu bahis vatan olduğunda sınır tanımayız, CHP bilmiyorsa bu kendi sorunu ve ayıbıdır"

CHP'NİN OTURMA EYLEMİ

CHP''nin OHAL bahanesiyle 81 ilde düzenlediği oturma eylemi, fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler olmadı şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdukları zaman kalkmaya bilmezler, kalktıkları zaman yürümeyi beceremezler. CHP, bırakın oturmayı ister amuda kalksın, ister parende atsın, ister ipe çıksın cambazlık yapsın yine yararsız, yine beyhudedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş olmayacaktır. CHP'nin küçük aklı, iç ve dış tehditler tümüyle ortadan kalkana kadar da OHAL'e engel olamayacaktır.

CHP gibi olmayız, çürük ipten tutmayız. Terörün siyasi şubesine hoşgörülü bakmayız. varsın Chp'liler edirne'de dolaşsın, bunlar fırat kalkanı ve zeytin dalı'na karşı gelmişlerdir, Afrin'e girilmemesini hep bir ağızdan dile getirmişlerdir. CHP, HDP, İP ittifakı kağıt üzerinde olmasa da tescillenmiştir. Birbilerine yaptıkları ziyaret cunta hevesine taş çıkartır niteliktedir"

"ADALETİN KARŞISINDA HESAP VERMİŞLERDİR"

28 şubat davasıyla ilgili karar açıklanmıştır, 21 kişi müebbet cezaya çarptırılmıştır. Mahkeme yaş ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hapise girmelerine gerek görmemiştir. Sincan'da tank yürütenler, gerekirse silah kullanırız diyenler adaletin karşısında hesap vermişlerdir."

Bahçeli ayrıca, "Devleti kurduğunu söyleyen CHP, siyasi kökünden savrulup devleti sokakta eritmek için kolları sıvamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen harekete geçmeden, aleyhte faaliyetler gerçekleştirilmeye çalışmaktadır. dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu!

"TÜRKİYE'NİN 3 KASIM 2019'A KADAR DAYANMASI KOLAY DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur ittifakının korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkılması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir. Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkiler değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur.

ERKEN SEÇİM MESAJI

Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene aluınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur.