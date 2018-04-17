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'nın sözde üniversite sorumlusuna 10 yıl 6 ay hapis cezası

Son dakika haberi... Terör örgütü 'nın üniversite yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:28
PKK'nın sözde üniversite sorumlusuna 10 yıl 6 ay hapis cezası

'nın sözde üniversite sorumlusuna 10 yıl 6 ay hapis cezası

Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 'ndeki duruşmaya, terör örgütü PKK üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu M.K. ve avukatı katıldı. Mahkemede yaptığı savunmada M.K., iddiaları reddederek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sözde il sözcüsü olduğu ileri sürülen sanık M.K., "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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PKK'nın sözde üniversite sorumlusuna 10 yıl 6 ay hapis cezası
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