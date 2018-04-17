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Son Dakika: 21 günde 25 terörist ölü ele geçirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından, Hatay ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 gu¨nde bo¨lgesinde 25 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 11:35
Son Dakika: 21 günde 25 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Hatay-İskenderun ilçesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bölgesinde bugün hava destekli düzenlenen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, Hatay- bölgesinde son 21 gün içerisinde ise 25 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

25 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve yakın hava desteği operasyonu kapsamı sonucu, Hatay-Iskenderun ilcesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bolgesinde 17 Nisan 2018 Salı (Bugün) 2 BTO mensubu, 2 M-16 piyade tüfeği ile birlikte olu olarak ele gecirilmistir. Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 gun içerisinde Hatay-Osmaniye Amanoslar bolgesinde toplam 25 BTO mensubu olu olarak ele geçirilmistir" denildi.

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Son Dakika: 21 günde 25 terörist ölü ele geçirildi
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