Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Emniyetin içindede kılıç artığı teröristlerin bulunuyor olması muhtemeldir. Bu örgütün ayıklanmasında gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. FETÖ'cülerin sürekli işleri tersine çevirmenin peşinde olduklarının farkındayız. Sürekli iftiralarla insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, kimin parmaklarının olduğunu unutmuş değiliz.

"TERÖRİSTLE HAREKET EDENLERİN BİZİM NAZARIMIZDA TERÖRİSTTEN FARKI YOKTUR"

Teröristle hareket edenlerin bizim nazarımızda teröristten farkı yoktur. Yanlışa düşen olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde kendilerini mahkemelere hesap verirken bulacaklar. FETÖ'nün yurtiçi ve yurtdışındaki kritik adamlarını adalete veriyoruz.

"AFRİN'DE 4205 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Afrin Harekatı'nda son sayıyı açıklayan Erdoğan, "Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır" diye konuştu.

"ER YADA GEÇ ONU DA ALACAĞIZ"

Hiçbir FETÖ'cünün akıbeti, yurtdışından yakalayıp getirdiğimiz FETÖ'cülerden farkı olmayacak. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezaya maruz kalacaktır.

"YARDIM KAVRAMININ İÇİNİ BOŞALTTILAR"

Suriye'yi yıkmak isteyen bombaların parasıyla bu ülkenin inşaası mümkündür. Birileri petrol için, maden için, sırf çıkarları için, yardım kavramının da içini boşaltabilir. Biz bunu yapmayacağız. Bir kısmı küresel düzeyde operasyon yürütme kabiliyetindeki kuruluşlarımızla mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz.

"FRANSA, AB'NİN DE TAM AKSİNE, ROMANLARI DERDEST ETTİ"

Külliye'de roman kardeşlerimizle bir araya geldik. Benim doğup büyüdüğüm Kasımpaşa'da da Roman kardeşlerimiz vardır. İç içe büyüdük, aynı camilerde saf tuttuk. Biz insanları hiçbir zaman kökenlerine, dillerine, renklerine göre tasvip edenlerden olmadık. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Fransa, AB'nin de tam aksine, Romanları derdest etti. AB üyesisin. AB bunun hesabını sordu mu, hayır. Biz rabbimizin yarattığı herkese kalbimiz açtık ve açmaya da devam edeceğiz.

"CHP'DEN BİRİ ÇIKIYOR, TÜRKİYE'YE GELMEYİN DİYOR"

"Kongreler konusunda asla taviz veremeyiz, rehavet hiç mi hiç olmamalı. İstanbul'da iki önemli ulusal kongreye katıldım. Yüzü aşkın ülkeden gelen misafirlerle bir arada dolduk. Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı hatırlattık. CHP'den biri çıkıyor, 'Türkiye'ye gelmeyin.' diyor. Tam aksine onlar 'gelmeyin' dedikçe küresel girişimciler dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelerek yatırım adımı atıyorlar. Tüm yatırımcı ve girişimcileri ülkemize davet ettik." dedi.

"DÜN 16 NİSAN HALK OYLAMASININ YIL DÖNÜMÜYDÜ..."

Dün 16 Nisan halk oylamasının yıl dönümüydü. Burada 16 Nisan referandumuna katılan, bilhassa da evet diyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Krizlerin en önemli sorunlarından olan yönetim sistemi 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. 15 Temmuz'da görülmüştür. Milletimiz 15 Temmuz'da bizzat sokağa inerek ülkesini korurken biz siyasetçilere önemli mesaj vermiştir. Milletimizin gönüllerindeki ittifakı MHP ve diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek önemli bir adım attık. AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos'a sadık kaldık. Sözde anamuhalefet daveti kabul etmeyerek, son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilerek hemen aleyhte konuşmaya başladı, çünkü akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi Cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhur ittifakı ile yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci 2019 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine inşallah taşıyoruz.

MALATYA'DA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Sevgili kardeşlerim bugün 25. vefat yıl dönümü olan 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rahmetli Özal'ın adını memleketinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Üniversitenin Malatya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

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