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: 'nün askeri yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı

haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, /'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonda, 30'u muvazzaf asker 39 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 17:52
Son dakika: FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, /'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonda, 30'u muvazzaf asker 39 şüpheli gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 47 asker hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan gözaltı kararı verildi. 47 askerin yakalanması için bugün Kocaeli, , , , Muğla, Yalova, , Bursa, Balıkesir, Sivas, Antalya, ve Elazığ'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda 1 ihraç binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 4'ü muvazzaf 5 üsteğmen, 2'si muvazzaf 3 teğmen ve 22'si muvazzaf 28 astsubay, toplam 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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Son dakika: FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı
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