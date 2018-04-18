21 darbecinin tahliyesine itiraz

Ankara
5. Ağır Ceza Mahkemesi
'nce 28 Şubat Darbe davasına ilişkin 21 sanığa müebbet hapis cezası verilen karara mağdurlardan itiraz geldi. Davanın müdahil avukatlarından Mehmet Alagöz ve Necip Kibar da 21 sanık için "tutuklama kararı" çıkarılmasını talep ettiler. Yine davaya müşteki/mağdur sıfatıyla katılan bin 500 kişinin de benzer dilekçelerle karara itiraz ettiği öğrenildi. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, Çevik Bir, Erol Özkasnak
, Fevzi Türkeri, Kemal Gürüz
, Kemal Alemdaroğlu
ve iştirak eden diğer şüpheliler hakkında, usul ve yasaya aykırı olan kararın bozularak kaldırılması talep edildi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım'ın da mahkemeye, "süre tutum istinaf dilekçesi" sunarak davadan beraat eden 69 kişiye ilişkin karara itiraz edeceği belirtildi. 28 Şubat'ın bir numaralı sanıkları dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, ikinci Başkan Çevik Bir ile Harekât Başkanı Çetin Doğan
'ın bulunduğu 21 sanık müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Ancak mahkeme karar kesinleşinceye kadar 21 sanığı tutuklamayarak "Adli Kontrol"le tahliye etmişti.