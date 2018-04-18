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Amasya merkezli / operasyonu

Son dakika haberi... Amasya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:47
Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Amasya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Amasya merkez olmak üzere ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Kanun Hükmünde Kararname () ile kapatılan Merzifon Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hayati Erkek'in de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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