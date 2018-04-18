Borsa İstanbul'un işgali davasında ilginç duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari, 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

OLAY TARİHİNDEKİ BÜTÜN GÖRÜNTÜLERİ İSTEDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Alibey Spor Salonu'ndaki duruşmada, yarım kalan savunmasına devam eden tutuklu sanık eski Binbaşı Ahmet Baykal, olay tarihindeki bütün görüntülerin ham halinin kendisine verilmesini talep etti.

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Başka taleplerde de bulunan ve bu taleplerle ilgili hem kendisinin hem de avukatının farklı tarihlerde dilekçeler verdiğini anlatan Baykal, bu taleplerinin karşılanmadığını iddia ederek savunmasını kısıtlı yapabileceğini söyledi.

"TEKRAR YAPMA, SAVUNMA YAP!"

Baykal'ın savunmasına başladıktan uzun süre farklı talepleri de dile getirmesi üzerine mahkeme başkanı, Baykal'a bahsettiği talepleri daha önce yazılı olarak mahkemeye verdiğini, şu anda verdiği yazılı belgeleri tekrarladığını, iddianamede kendisine yöneltilen suçlarla ilgili savunma yapmasını istedi.

Sanık Baykal, önündeki kağıtları okuyarak taleplerine devam etmesi üzerine mahkeme başkanının "Önünde kaç sayfa var, daha ne kadar okuyacaksın?" sorusuna 50 sayfa daha olduğunu, bu savunmasının kısıtlı olduğunu belirtti.

"ŞİMDİ YERLERDE SÜRÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEYECEK"

Önündeki kağıtlardan okuyan Baykal'ın savunması devam ederken, müşteki avukatı araya girip, "Sayın Başkan, önceki duruşmada yaptığı savunmasını aynen tekrar ediyor. Şu anda okuduğu kısmın devamında, kendisinin yerlerde sürüklendiğini söyleyecek." dedi.

Mahkeme başkanı da "Bu dilekçeler hem yazılı hem de SEGBİS ile dosyada olacak. Bu durum sana bir şey getirmeyecek. Sana zaman da kazandırmaz. Boşu boşuna mahkememizin zamanını almış olacaksın." diye konuştu.

Ahmet Baykal, müşteki avukatının okuduğu cümleleri, önündeki kağıttan aynı şekilde okuyarak savunmasına devam etti.

Baykal'ın savunmasında, gözaltına alındıktan sonra karakolda ve adliyede yaşadığı olayları anlatması üzerine müştekiler tepki göstererek, sanıktan olay anında yaşananları anlatmasını istedi.

Bunun üzerine savunmasının akışının bozulduğunu savunan Baykal, mahkeme heyetinden, duruşmaya ara verilmesini istedi.

Talebin kabul edilip öğle arası verilmesinin ardından devam edilen duruşmada, önündeki kağıtları okuyan Baykal, hakkındaki suçlamaları reddettiğini, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi (KOKTOD) kapsamında Borsa İstanbul'a gittiğini ve darbe girişimini karakolda öğrendiğini iddia ederek, yaklaşık üç saatte savunmasını tamamladı.