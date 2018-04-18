Erken seçim teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin 'erken seçim
' çağrısı Türkiye
'nin gündemine oturdu. Bahçeli'nin açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bugün saat 13:30'da Bahçeli ile görüşeceklerini açıkladı. Bu açıklamaların öncesinde AK Parti
grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: KILIÇ ARTIKLARI
:
"Her yerde olduğu gibi Emniyet Teşkilatımız içinde de halen kılıç artığı mahiyetinde terör örgütü mensupları bulunuyor olması muhtemeldir. Kendilerini gizleyen FETÖ
'cülerin, buldukları her fırsatta işleri tersine çevirme gayreti içinde olduklarının farkındayız. Adil Öksüz
haininin nasıl serbest bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Buradan farklı hesaplarla da olsa FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları veya zemin hazırlayanları bir kez daha ikaz ediyorum; teröristle birlikte hareket edenlerin bizim nazarımızda onlardan bir farkı yoktur. ER VEYA GEÇ ONU DA ALACAĞIZ:
FETÖ'cülerin durumu zaten perişan. Cezaevlerinde olanlar adalete hesap veriyor. En son Kosova'da 6, Gabon'da 3 olmak üzere toplamda 80'i yakaladık. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının durumu da farklı olmayacaktır. Bunu da söyleyeyim. Er veya geç onu da alacağız. 2019 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK:
Cumhuriyet döneminde yaşadığımız ekonomik ve siyasi krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz, inşallah 2019 Kasım seçim
lerinde tamamen yürürlüğe girecek. YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK:
AK Parti ve MHP
15 Temmuz sonrası oluşan 7 Ağustos sürecine sadık. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi cumhurun ittifakına taşıdı. Şimdi cumhurun ittifakıyla Türkiye'de inşallah yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı, bizim de halk oylamasıyla sandığa teşmil ettiğimiz bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de taşıyoruz. BU NEYİN AŞKI?:
Terör örgütünün yandaşı partinin eski genel başkanını, bu partinin milletvekillerinden daha çok CHP
milletvekilleri ziyaret etmiştir. Bu da manidardır. Allah için bu neyin aşkıdır? 6-8 Ekim olaylarının faillerine yönelik bu teveccühün sırrı nedir? Biz işte bunun için 'Ana muhalefet partisi, ana hıyanet partisi oldu.' diyoruz. Terörist sevicilikten başka hiçbir vasfı bulunmayan bir partiye ve onun sabık genel başkanına gösterilen bu hayranlıkla CHP'nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur, başka bir yer olmaz. TERÖRİSTLERİN PARKASINI GİYERSİN:
CHP'nin başındaki bu zat 'Parkayı ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum' demişti. Nihayet 40 yılda doğru bir söz etti. Biz de ona diyoruz zaten, 'Siz, teröristlerin giydiği parkayı ve postalı giyersiniz. Biz, Mehmetçiğin parkasını ve postalını giyeriz. Aramızdaki fark bu. PASİF KALAMAYIZ:
Ülkemizde yaşayan 3,5 milyon Suriye
li kardeşimiz ve Suriye topraklarından ülkemize yönelen tehditler sebebiyle Türkiye olarak bu meselede asla geride duramayız, pasif kalamayız. NE GETİRİRSENİZ GETİRİN:
On binlerce kilometre mesafeden çıkıp, buraya gelmenin ne anlamı var? Şimdi 60 bine yakın PYD'li, YPG'li teröristi bölgeye getirme gayreti içindeler. Ne getirirseniz getirin, burada bütün her şeyiyle, imkanlarıyla, varını, yoğunu ortaya koyacak, buranın güvenliğini sağlamakta kararlı bir Türkiye Cumhuriyeti var, Türk milletinin evlatları var, öbür tarafta da Özgür Suriye var. MACRON'A YANIT
:
Çıkmış bir tanesi 'Rusya ile Türkiye'nin arasını açtık' diyor. Dış politikamızın esası elbette dostlarımızın sayısını çoğaltmak, düşmanlarımızın sayısını azaltmaktır. Suriye'de olup bitenler bize aynı zamanda dostlarımızın samimiyetini, düşmanlarımızın da gücünü gösteriyor. RUHANİ'YE SURİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
dün telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son durumun yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı ve ortak çabanın önemine işaret edildi. Erdoğan. bugün de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ile Suriye'yi görüşecek. KÜLLİYE'DE GÖRÜŞECEĞİZ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem AK Parti grup toplantısına gelişinde hem de çıkışında soruldu. Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın (bugün) 13.30'da Külliye
'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerekse bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim." dedi KILIÇDAROĞLU: ANA AKTÖRÜ BEKLEYELİM
MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den kaçamak yanıt geldi. CHP sözcüsü Bülent Tezcan'ın "Hodri meydan" sözlerine karşın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Ana aktörü bir bekleyin" yanıtını vermekle yetindi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Seçime varız" dedi. "YUNANİSTAN'IN HESABI EGE'DE BATAR GİDER"
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı da 2 saat sürdü. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ege'de provokasyonlarını artıran Yunanistan'a sert yanıt verdi. Türkiye'nin bir oldubittiye izin vermeyeceğini vurgulayan Bozdağ, "Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa, bu hesap Ege Denizi içinde batar gider. Türkiye'ye gelmez hesap" dedi.