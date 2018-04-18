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Ersoy Dede yazdı: "’nun Siyasi Hayatı Bitiyor"

Sabah yazarı Ersoy Dede gündeme oturan erken seçim ile ilgili yazı kaleme aldı. Yazısında başkanlık seçim sürecini değerlendiren Dede, "25 Haziran sabahı başta olmak üzere çok sayıda tanıdık ismin siyasi hayatı bitiyor. Şimdiden herkes hazırlığını ona göre yapsın.." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 20:29 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 20:42
Ersoy Dede yazdı: Kılıçdaroğlu’nun Siyasi Hayatı Bitiyor

"CHP seçmeni 65 gün sonra sandığa gidecek ve kime oy vereceğini bile bilmiyor.. Bu bir siyasi parti için çok trajik bir durum." şeklinde yazan Dede çarpıcı analizler yaptı.

İŞTE ERSOY DEDE'NİN O YAZISI

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Ersoy Dede yazdı: "Kılıçdaroğlu’nun Siyasi Hayatı Bitiyor"
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