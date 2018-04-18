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şüphelisi iki kadın 'de yakalandı!

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Kübra T'yi, Eskişehir-Ankara karayolundaki kontrol noktasında, Döndü S'yi de kent merkezinde gözaltına aldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:16
FETÖ şüphelisi iki kadın Eskişehir'de yakalandı!

Şüphelilerden, yapılanmasında "örgüt ablası" konumunda olduğu belirtilen biri tutuklandı. Isparta'da yürütülen / soruşturması kapsamında aranan iki kadın şüpheli 'de yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Kübra T'yi, Eskişehir-Ankara karayolundaki kontrol noktasında, Döndü S'yi de kent merkezinde gözaltına aldı.

"ÖRGÜT ABLASI"

Terör örgütünün Isparta yapılanmasında "örgüt ablası" konumunda olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtilen Kübra T, Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemleri süren Döndü S'nin ise Isparta'ya gönderileceği bildirildi.

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FETÖ şüphelisi iki kadın Eskişehir'de yakalandı!
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