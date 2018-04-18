Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı!

'den aranan çift hücre evinde yakalandı!

Son dakika haberi... 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan firari sanık ile eşi örgütün hücre evinde yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:54
FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında kapatılan Başarı Üniversitesine düzenlenen operasyonda firari olarak aranan, üniversitenin idari kadro çalışanı Soner K. ve başka bir soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Gülhan K'nin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri çalışma başlattı.

Ekipler, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Soner K. ve hemşirelik mezunu eşi Gülhan K'nin Atakum Yenimahalle'de kaldıkları örgütün hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Soner K'nin sahte kimlik, Gülhan K'nin sahte ehliyet kullandığı tespit edildi. Evde yapılan aramada, 15 bin 730 avro, 2 bin 700 lira, 6 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Tanklara katliam emri verilmiş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN