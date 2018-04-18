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'nün " bölge imamı"nın eşi yakalandı

Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) 5 ilden sorumlu sözde " bölge imamı" Murat Elmas'ın eşi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:58
FETÖ'nün Samsun bölge imamının eşi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat Elmas'ın gözaltına alındıktan sonra Eskişehir'de bulunan eşi 'ın Samsun'a geldiğini tespit etti.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "" kullandığı tespit edilen Günışık Elmas'ı yakaladı.

Gözaltına alınan Elmas, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

tarafından 2015 yılında Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu "Samsun bölge imamı" olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas, 10 Nisan'da Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta yakalanmıştı.

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FETÖ'nün "Samsun bölge imamı"nın eşi yakalandı
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